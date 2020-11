© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) En el ámbito de la salud, la gente de Géminis esta semana deberá absténganse de realizar actividades riesgosas porque hay muchas probabilidades de sufrir quebraduras. A partir del lunes se iniciará un período de mucha creatividad para las personas de este signo. Esto les será sumamente valioso en el ámbito profesional. Sin embargo, todo el talento y la creatividad no les servirán de nada si ustedes no saben darse su lugar. Deben confiar en ustedes mismos y demostrar lo que son capaces de hacer. Todos los asuntos legales que estaban paralizados comenzarán a moverse nuevamente a partir del miércoles de esta semana. En el ámbito de los negocios, deberán tener durante los próximos días mucha mesura. Los astros les advierten que tengan mucho cuidado con la ambición desmedida. Son hábiles e inteligentes pero si no utilizan la prudencia existen grandes riesgos de que pierdan no sólo todo su patrimonio sino que además terminarán con muchas deudas. En el amor, esta semana comenzará para ustedes un período de mucho carisma y seducción. Esto no los ayudará en su relación de pareja. Desde hace un tiempo se sienten aburridos, con ganas de vivir experiencias nuevas y vivir noches de lujuria con personas que no sean sus parejas. Tengan cuidado porque pueden pagar un precio muy alto por estos deseos. En cambio, será un momento ideal para aquellos que estén solos. Lo único que tienen que hacer para conseguir una pareja es salir y dejarse ver, el resto vendrá solo.