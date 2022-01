© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) Los primeros días de esta semana habrá una transición del sol desde la casa 4 a la 5, esto indica que se producirán ajustes en todo lo referido al ámbito familiar. Durante esta semana los hijos serán una de tus principales preocupaciones. Es necesario que tengas una larga conversación con ellos para dejarles en claro cuáles son los límites y cuáles son las reglas que ellos deben respetar. No postergues esta conversación porque si lo haces, los problemas se repetirán en un futuro cercano y se harán cada vez más graves. Mercurio, que es el planeta que rige este signo, te favorecerá para que alcances la seguridad en el ámbito económico. Es un momento propicio para comprar tu casa o para comenzar a desarrollar una idea o un proyecto que te pueda generarte ingresos extras. En el ámbito laboral, durante estos días te sentirás completamente desmotivado. Trabajarás pero lo harás sin ningún entusiasmo y por lo tanto no te destacarás. No obstante, no te desanimes porque durante los próximos meses se producirán cambios laborales que te beneficiarán y te permitirán recuperar la pasión por tu trabajo. En el amor, estos siete días serán muy buenos para un análisis personal y de la pareja. Estarás más sensible y eso te permitirá descifrar más fácilmente tus sentimientos, podrás descubrir como te sientes con respecto a la relación sentimental que tienes. Sin embargo, esta semana no es buena para tomar de decisiones. Si piensas que lo mejor es separarte, espera por lo menos hasta la próxima semana para comunicárselo a tu pareja. En cuanto a la salud, es recomendable que inicies alguna actividad física, especialmente yoga o meditación, para que te devuelva la vitalidad y la energía.