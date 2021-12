© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) Durante esta semana las personas de este signo estarán influenciadas positivamente por aspectos planetarios que les otorgarán una gran claridad mental. Utiliza tu criterio para discernir qué consejos son buenos para ti y cuáles son perjudiciales y mal intencionados. En el terreno del trabajo, la gente de este signo deberá tomar durante los próximos días decisiones importantes. Te harán una propuesta muy conveniente pero que implicará la pérdida del entorno humano que actualmente tienes y al que tanto aprecias. Posiblemente la propuesta incluya un traslado a otro lugar y eso no te gustará mucho. Eso es completamente comprensible porque los cambios abruptos no siempre son agradables y requieren una gran capacidad de adaptación. Sin embargo, los astros te aconsejan que aceptes porque te traería innumerables beneficios a nivel profesional. En el ámbito de las finanzas y los negocios, has pasado una época muy tensa en las que te has sentido afligido y triste. Las circunstancias eran muy adversas y tú has sentido mucha frustración al no poder resolver los problemas. La buena noticia es que a partir de esta semana las cosas comenzarán de a poco a distenderse y entrarás en un período de estabilidad y tranquilidad en los negocios. En el terreno sentimental, las personas de este signo no tendrán una buena semana. Durante los próximos días se producirá una gran discusión con tu pareja, en el transcurso de la cual él te dirá cosas muy hirientes. Dependerá de ti la decisión de continuar o no al lado de un hombre que ha sido capaz de lastimarte de esa manera.