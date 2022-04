© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) En el ámbito sentimental, el hombre de Leo sufrirá grandes desilusiones está semana. Tenías puestas muchas expectativas en un romance que comenzaste hace pocos meses pero las cosas no están resultando como esperabas. Al principio ella era muy cariñosa contigo pero con el paso del tiempo su trato se ha vuelto frío y en algunas ocasiones hasta un poco agresivo. Aprovecha los próximos días para conversar con esta mujer que supo deslumbrarte y averiguar qué es lo que ella espera de una pareja. Tal vez te sorprenda descubrir que tú y ella tienen concepciones distintas del amor y las relaciones sentimentales. Por su parte, la mujer de Leo conocerá esta semana a un hombre por el que sentirá una fuerte atracción sexual. El inconveniente es que tú ya tienes una relación. Es verdad que la pareja no está atravesando su mejor momento pero aun así estás comprometida. Los astros te aconsejan que actúes con sinceridad. Antes de embarcarte en una aventura, habla con tu pareja y pídele un tiempo. Esto será muy beneficioso para los dos porque podrán aclarar sus emociones y en el caso de que descubran que todavía se aman, luchar para salvar la relación. Con respecto al ámbito familiar, tienes este fin de semana un casamiento al que dudas seriamente en asistir porque allí te encontrarás con parientes con los que no tienes una buena relación. Es aconsejable que asistas a la fiesta porque, a pesar de tus temores, pasarás un buen momento y no tendrás inconvenientes con tus familiares.