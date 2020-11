© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) En el ámbito económico será una buena semana. Un amigo te ofrecerá participar de un proyecto que puede significar en un futuro el cambio rotundo de tu situación económica. Ya no tendrás que preocuparte más por el dinero porque lo tendrás en abundancia. Sin embargo, actúa con calma y despacio para que el emprendimiento pueda concretarse exitosamente. Es una pésima semana para todo lo referido al ámbito de las finanzas. Evita firmar acuerdos o contratos durante el día los próximos siete días y si no puedes evitarlo, lee varias veces y pide asesoramiento legal antes de hacerlo. Tómate tu tiempo y no cedas ante las presiones o los apuros de tus socios. La prudencia es lo único con que cuentas para no cometer errores que te costarán mucho dinero. En el amor, estarás muy preocupado esta semana porque hay una persona en la vida de tu pareja, puede ser un compañero de trabajo o un amigo que te genera mucha desconfianza. Piensas que puede intentar conquistar a la persona que amas y eso te llena de desasosiego. Actualmente no ocurre nada entre ellos pero el peligro sí está latente. Lo mejor que puedes hacer es hablar claramente con tu pareja, sin discutir, simplemente tener una conversación franca en la que le expongas a él o a ella tus temores. Esto te será de gran ayuda para prevenir cualquier situación desagradable en un futuro. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)