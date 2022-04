© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Durante esta semana, las personas de este signo padecerán las consecuencias de la luna en el signo opuesto. Por este motivo estarán muy indecisos y les costará mucho tomar decisiones. Además, se sentirán muy inseguros y desconfiarán de todo el mundo. Muchas veces nuestra percepción de la realidad no corresponde con lo que las cosas son en realidad. Durante esta semana diferentes circunstancias te demostrarán que los prejuicios que tenías sobre ciertas personas eran injustificados y estaban completamente equivocados. En el ámbito de las finanzas y los negocios, tu emprendimiento comercial está creciendo y se está desarrollando, sin embargo tú te sientes disconforme porque no crece al ritmo que desearías. No obstante, durante las próximas semanas las cosas no sólo no mejorarán sino que tenderán a empeorar. Aprovecha todas las posibilidades que tengas en la actualidad para reforzar tus recursos para que te sea más fácil atravesar la crisis que se avecina. Tú tienes muchas ideas para aportar a la compañía en donde trabajas pero tu jefe no te da la oportunidad de hacerlo. Por este motivo te sientes frustrado y te gustaría encontrar otro lugar donde tus opiniones fueran escuchadas y tenidas en cuenta. Sin embargo, esta semana aparecerá en tu ambiente laboral una persona con mucha autoridad que sí estará interesada en escucharte. No dejes pasar la oportunidad y exprésale a esta persona todos tus proyectos.