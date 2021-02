© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 14 al 20 de Febrero de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 6 de 13

LEO (24/7 al 23/8) Hay muy buenos augurios para los que han estado esperando una solución a problemas pendientes. Las vibraciones cósmicas de esta semana son excelentes, particularmente para todo lo que se relacione con la vida social y el amor. En el terreno amoroso, el hombre de Leo ha estado viviendo una etapa muy cómoda a nivel sentimental en la que limitaba sus relaciones a encuentros sexuales satisfactorios y rehuía cualquier compromiso. Sin embargo, esta semana empezará a notar que hay un vacío en su vida que no puede ser llenado solamente con sexo. Estás en un momento propicio para reflexionar, cambiar de actitud e intentar construir una relación sentimental más profunda. Por su parte, la mujer de Leo está en pareja, sin embargo se siente cada vez más sola. Tu pareja está muy entregada a tu carrera profesional y es muy poco el tiempo que puede dedicarte. La situación empeorará esta semana debido a que le ofrecerán un nuevo cargo que implicará una mayor responsabilidad y por lo tanto una mayor dedicación. A veces, el cariño no es suficiente. Tu pareja y tú tienen prioridades distintas y eso hará que tarde o temprano la relación deba terminarse. En cuanto al aspecto económico, una entrada inesperada de dinero te permitirá pagar esa deuda que te estaba quitando el sueño. En el ámbito laboral no se presentará ningún cambio durante esta semana. Será una semana en donde deberás darle a tu salud la importancia que se merece. Deberás dejar hábitos nocivos atrás y priorizar el descanso. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)