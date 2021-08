© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) El tránsito de la luna por el elemento fuego hará que todos los nacidos bajo el signo de Leo sientan nostalgia por una persona que ha sido muy importante en sus vidas pero que en la actualidad, por diferentes motivos, no está presente. Puede tratarse de una ex pareja o de un familiar que haya fallecido. Para evitar caer en la melancolía deberán salir, ir a fiestas, encontrarse con amigos. El tiempo que gastan evocando el pasado es un tiempo perdido, mejor focalicen sus energías en el presente y descubrirán muchas cosas bellas que las vida les ofrece En el ámbito laboral, durante esta semana te sentirás exhausto por la gran cantidad de trabajo que has venido desarrollando durante las últimas semanas. Además, te sientes sumamente deprimido porque aunque te esfuerzas mucho no consigues que ninguno de tus proyectos logre destacarse. Esto no es así, tus jefes sí han notado tu excelente labor y si continúas esmerándote no tardarás en cosechar los resultados En el terreno sentimental, el hombre de Leo tendrá algunas sorpresas desagradables durante esta semana. Tu pareja te pedirá un tiempo para poder poner en orden sus sentimientos. Esto será sumamente beneficioso para ambos miembros de la pareja. No te angusties terminarás más beneficiado de lo que crees. Por su parte, la mujer de Leo estará muy melancólica esta semana. Estás atravesando una ruptura de una relación muy seria, posiblemente un matrimonio. Esta situación es dura para cualquiera pero tú la empeoras con tu intolerancia y con tus recriminaciones, que a esta altura de las circunstancias, no tienen sentido. Hazte un favor e intenta durante esta semana mejorar tu predisposición.