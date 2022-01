© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Durante esta semana estarás dotado de mucha paciencia y mucha perseverancia. Tendrás mucha tenacidad para alcanzar los objetivos en el ámbito profesional. En el ámbito económico, te moverás con mucha astucia y esto te permitirá ganar grandes sumas de dinero o invertir en negocios que se volverán muy rentables. Es un excelente momento para hacer adquisiciones con miras a mejorar el confort del hogar. Si desde hace tiempo querías comprar un electrodoméstico, no dudes en hacerlo en estos días porque estarás favorecido y probablemente encuentres grandes descuentos en aquellos artículos que buscas. También es un período propicio para la renovación de teléfono celulares y ordenadores. En el amor, las mujeres de este signo sentirán cierta decepción con respecto a sus parejas. Habían depositado muchas expectativas en una nueva relación pero sentirán que las cosas no están resultando como esperaban. A las mujeres de este signo les gusta ser tratadas como una reina y muchas veces se llevan grandes desilusiones al descubrir que el hombre con el que estaban no se parece en nada a un príncipe azul. Para los hombre y las mujeres que están solos, aparecerá en algún momento de los próximos siete días, personas por las que sentirán una inmediata atracción. Será una relación con mucho fuego y mucha carga sexual. Al principio se tratará sólo de una aventura pero con el tiempo la relación puede llegar a transformarse en algo serio. Será una excelente semana para retomar la actividad física y empezar una alimentación sana con vistas a bajar de peso. No se excedan con el ejercicio porque pueden sufrir accidentes leves en las articulaciones y los huesos.