LEO (24/7 al 23/8) Esta semana la gente de Leo recibirá una muy buena influencia astral, mediante la cual podrá encontrar soluciones todos los inconvenientes que pudieran surgir tanto a nivel familiar como económico. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Leo que tengan una relación desde hace un tiempo posiblemente experimenten algunos problemas esta semana. Tu pareja te ha planteado desde hace un tiempo su deseo de tener un hijo. No obstante, tú no consideras que todavía estén listos para asumir esa responsabilidad. Los une un sentimiento muy fuerte pero están en distintas etapas de la vida y por lo tanto ansían cosas distintas. Será muy difícil que lleguen a un acuerdo y la relación tarde o temprano se terminará desgastando. En el ámbito de las finanzas y los negocios será una semana muy buena. Tu emprendimiento comercial está atravesando una grave crisis y para superarla necesitas que alguien te asista económicamente. Te habías desanimado porque habías intentado conseguir el dinero por todos los caminos, sin embargo a pesar de tus esfuerzos no lo habías conseguido. La buena noticia es que dentro de los próximos siete días, recordarás a un conocido de sexo masculino con quien tuviste una relación muy estrecha en la adolescencia y que habías olvidado por completo. Esta persona tiene en la actualidad una posición económica privilegiada y si la contactas no dudará y brindarte los recursos que necesitas para salvar tu negocio. En cuanto a la salud, los astros te recomiendan que durante los próximos 15 días te cuides con las comidas porque habrá una tendencia a comer en exceso y luego te costará mucho bajar el peso que hayas ganado. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)