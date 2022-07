© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) La gente de Leo deberá priorizar esta semana su salud por sobre todas las cosas. En el ámbito familiar has estado muy tensionado porque te has hecho cargo de un pariente que padece una enfermedad. Eso está muy bien, pero no debes olvidar cuidar de tu propia salud. Desde hace un tiempo padeces algunos dolores en diferentes zonas del cuerpo pero no has realizado ninguna consulta médica. Hazlo cuanto antes, no lo postergues más porque luego podrías arrepentirte. En el ámbito laboral, deberás tener mucho cuidado esta semana. Durante los próximos días se te acercarán compañeros de trabajo y a través de engaños querrán saber cosas de tu vida privada. Te dirán que han escuchado rumores pero eso será completamente falso, no creas ni una palabra de esos comentarios y no te atormentes pensando que eso es lo que realmente la gente piensa de ti. El problema es que recientemente has comenzado una relación sentimental con alguien de tu ambiente laboral que tiene mayor jerarquía que tú. Esto ha provocado la envidia de muchos compañeros de trabajo, no les hagas caso. Concéntrate en desempeñar bien tus funciones y no tendrás ningún problema. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Leo que estén solos estarán muy desorientados esta semana. Estás interesado en una persona pero él o ella no termina de decidir si quiere o no salir contigo. Un día te hace concebir esperanzas y al día siguiente te dice que sólo serán amigos.