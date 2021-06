© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Esta semana no será favorable ni para los estudios ni para las actividades intelectuales debido a que tu concentración no estará a tope. En el ámbito laboral, estás muy cansado del trabajo que tienes en la actualidad y deseas cambiar de empleo. Sin embargo, no es el momento para hacerlo, espera unos meses más antes de hacer cualquier cambio en el ámbito laboral. En el amor estás en una etapa de negación. Estás enamorado pero hay cosas del pasado de tu pareja que no aceptas. Sin embargo, lo que tanta resistencia te genera ha formado parte de la vida de la persona que amas y no puedes hacer que desaparezca. Los astros te aconsejan que, para que el camino se te haga más fácil, ve incorporando de a poco la información pero no niegues lo innegable porque será inútil y además perjudicial para la relación. En la semana, alguien de tu pasado sentimental reaparecerá en tu vida. Tal vez hayas pasado años desde la última vez que se vieron pero notarás que la atracción entre ambos está intacta. En el terreno de los negocios, has empezado recientemente un emprendimiento pero no te ha ido como esperabas. Ten paciencia porque las ganancias llegarán, e incluso más de las que esperabas. El proyecto será exitoso pero necesitas darle más tiempo.