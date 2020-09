© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Los astros te están apoyando para que tengas mucho éxito en el ámbito de los negocios. Todo va en orden, tus finanzas siguen prosperando pero sin embargo, tú no puedes de sentir temor por el futuro. Aleja de ti esos pensamientos apocalípticos porque la abundancia está en tu vida y si te manejas como hasta ahora, continuará estándolo. En el ámbito laboral, esta semana tu esfuerzo y dedicación comenzarán a dar sus frutos durante esta semana. Te invitarán a una reunión a la que sólo asisten un selecto grupo compuesto por las personas con más poder y más influyentes de la compañía en donde trabajas. Es un momento en donde se te están abriendo todas las puertas y tienes que estar atento para aprovechar todas las oportunidades. No obstante, tu nueva posición implica que deberás dedicarle al trabajo mucho más tiempo que antes y tu familia se sentirá abandonada. Para no terminar perdiendo a tu familia deberás aprender a manejar eficientemente tu tiempo. En el terreno del amor estás muy pesimista. Recientemente has comenzado una relación pero tú estás actuando con desconfianza, como si algo malo fuera a pasar. Tu actitud es completamente injustificada, la persona que tienes a tu lado realmente te ama, lo que ocurre es que temes que se repitan situaciones que has vivido en el pasado. Esta será una buena semana para dejar esos temores atrás y vivir intensamente el excelente momento sentimental que estás atravesando. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)