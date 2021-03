© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 21 al 27 de Marzo de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 6 de 13

LEO (24/7 al 23/8) Todas las decisiones que las personas del signo de Leo tomen durante esta semana estarán bien auspiciadas astralmente. Combinarás acertadamente tu espíritu emprendedor con tu carisma para concretar tus proyectos y encontrar empleo, en el caso que estés desocupado En el ámbito laboral será una semana difícil, estabas muy entusiasmado con un proyecto laboral pero durante los próximos días recibirás la malas noticias que tirarán a bajo todas tus esperanzas. En el terreno del amor, el hombre de este signo tendrá una semana bastante tranquila. Sin embargo, existe una persona que es de tu círculo íntimo, ya sea familiar o de amigos, que suele intervenir más de lo que debería en tu relación, causando algunos roces con tu pareja. Esta persona no es frontal, origina peleas entre ustedes pero de forma socavada para no exponerse. Tu relación tiene muchísimo futuro, si logras alejar definitivamente a esta persona, disfrutarás de una gran dicha a nivel sentimental. Por su parte, la mujer de este signo tendrá deseos de regresar a una relación pasada. Desde hace un tiempo que están comparando tu vida sentimental actual con los momentos vividos con una ex pareja y has llegado a la conclusión de que antes estabas mucho mejor. Puedo haber algo de cierto en eso, sin embargo ten cuidado debido a que puedes estar idealizando situaciones, recordando sólo los momentos buenos y olvidando los malos. Tu presente sentimental no está tan mal, no subestimes a tu pareja ni al futuro que puedes construir junto a ella. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)