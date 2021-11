© La Auténtica Defensa

Vigencia: 21 al 27 de Noviembre de 2021

LEO (24/7 al 23/8) Tu forma de comportamiento habitual es romper con todo lo establecido, te gusta deshacer las estructuras y volverlas a crear según tus gustos. En muchas ocasiones esta es una gran característica pero en otras no lo es tanto. Durante esta semana estarás por concluir un proyecto en el que venías trabajando desde hace mucho tiempo, conclúyelo antes de querer modificarlo y empezar todo de nuevo. Trata de cerrar los círculos y no dejarlos inconclusos. Comenzarás esta jornada con mucha energía que va a estar dirigida principalmente al amor y al romance. Los que tengan una relación podrán vivir una noche de mucha pasión y además lograrán mejorar la comunicación con la pareja. Tendrán diálogos fructíferos, extensos y placenteros que contribuirán a conocerse mejor y a consolidar la relación. Los hombres y mujeres de este signo que estén solteros, probablemente estén atravesando un momento de sanación. Acaban de salir de relaciones amorosos muy tempestuosas y han decidido tomarse un tiempo de soledad para reflexionar sobre los errores pasados, con el objeto de no cometerlos nuevamente con sus próximas parejas. En el plano profesional, será una semana de decisiones. Desde hace mucho tiempo que no te sientes satisfecho con la labor que desempeñabas en tu lugar de trabajo. Sientes que podrías dar mucho más pero no te decides a irte por la buena relación que mantienes con tus compañeros y por el miedo a no encontrar otro lugar. En los próximos días se te presentará una oportunidad, no la dejes pasar porque será muy buena para tu crecimiento profesional.