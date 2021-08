© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Será una semana ideal para que la gente de leo cambios drásticos en su vida. Durante los próximos días, los astros te darán el valor que necesitabas para realizar las acciones que sean necesarias para modificar aquellos aspectos de tu vida que no te gustan o no te hacen feliz. En el ámbito laboral, será una excelente semana. Las personas del signo de Leo que estén sin empleo recibirán un esperanzador llamado durante los próximos cinco días que les devolverá el ánimo. En el ámbito financiero y de los negocios, también será una semana con un muy buen auspicio astral. En tu trabajo ascenderás o conseguirás otro cargo que tendrá un sueldo mucho más abundante que el que recibes en la actualidad. Si no te gusta tu empleo, es el momento ideal para comenzar a buscar otro. En el terreno sentimental, los hombres y mujeres de este signo no tendrán una buena semana. Las cosas con tu pareja no están bien. Hay una persona que ha comenzado a trabajar desde hace poco con tu pareja. Es evidente que a él o a ella le agrada porque lo nombra constantemente y eso ha empezado a preocuparte. El peligro es real, no lo estás imaginando. Hasta el momento no ha ocurrido nada entre ellos pero en un futuro no muy lejano podría ocurrir. Mantente atento e intenta consolidar más el vínculo con la persona que amas. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)