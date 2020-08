© La Auténtica Defensa

Vigencia: 23 al 29 de Agosto de 2020

LEO (24/7 al 23/8) Durante esta semana sentirás que tu vida se ha vuelto muy monótona y aburrida. Sentirás que haces siempre lo mismo y que ya no sientes ningún entusiasmo por las actividades que realizas diariamente. Te sentirás embargado por un deseo irresistible de vivir emociones nuevas, por ello empezar a practicar asiduamente algún deporte aventura de alto riesgo. En el ámbito laboral, será una semana decisiva para la gente de Leo, recientemente has comenzado a trabajar en un lugar y la bienvenida de tus compañeros no ha sido acogedora en absoluto. Te han hecho el período de adaptación tan difícil que hasta has pensado seriamente en renunciar a tu empleo. No obstante, hoy se producirá una situación inesperada dentro de la compañía que requerirá soluciones urgentes. Mediante tu capacidad podrás solucionar el inconveniente y esa será tu oportunidad para demostrarles a todos lo que vales. No se transformarán tus amigos pero sí te ganarás su respeto y nadie volverá a molestarte. En el terreno del amor, esta semana los hombres y mujeres de Leo que tienen una relación hablarán con sus parejas y le pedirán un poco más de espacio porque se sentirán un asfixiados. Por su parte, los astros recomiendan a los hombres y mujeres de Leo que estén solos, que no intenten durante los próximos días conseguir una pareja. Será un momento desastroso para citas y más si se trata de citas a ciegas.