LEO (24/7 al 23/8) En el ámbito laboral, esta semana comenzará un período en donde tendrás la oportunidad de lucir tus capacidades. La empresa en donde trabajas está atravesando una fuerte crisis, pero tú en vez de deprimirte trabajarás arduamente en nuevas ideas que le permitan sortear esta difícil situación. La recompensa a tu esfuerzo no será inmediata pero te habrás ganado un lugar de preferencia ante lo ojos de tus superiores que te beneficiará en un futuro. Los próximos días comprenderás que has estado dando una imagen equivocada ante el personal de tu negocio. Te has mostrado muy amable y comprensivo con ellos y eso ha dado lugar a que piensen que eres algo tonto. Por supuesto, no lo eres y ahora tendrás que demostrarlo. Tendrás que reafirmar tu posición de jefe y demostrarles que el que toma las decisiones eres tú. Hay algunos empleados que se adaptarán fácilmente pero hay otros que lo tomarán a mal. Tal vez sea hora de que dejen de pertenecer a tu empresa, así te ahorrarás muchos dolores de cabeza en un futuro. En el terreno del amor, esta semana resurgirá la esperanza para todos los hombres y mujeres de este signo. La persona de la que estabas enamorado desde hace mucho tiempo comenzará a dar muestras de estar interesado en ti. No permitas que tus inseguridades arruinen esta oportunidad. Confía en ti mismo, siente que eres una persona digna de ser amada y capaz de enamorar a cualquier hombre o mujer.