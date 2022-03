© La Auténtica Defensa

Vigencia: 27 de Febrero al 5 de Marzo de 2022

LEO (24/7 al 23/8) Durante esta semana se presentarán algunas situaciones conflictivas referidas al ámbito familiar que demandarán de tu parte mucha ecuanimidad para poder resolverlas. Soluciona un problema a la vez y no te adelantes a los acontecimientos. En el terreno sentimental, el hombre de Leo experimentará esta semana nuevas sensaciones que serán originadas por una mujer distinta a la pareja que tiene en la actualidad. Piensa bien las cosas antes de actuar pero sobre todo sé sincero con tu compañera sentimental. Ella se ha portado contigo de una forma irreprochable en muchos momentos difíciles de tu vida y merece que seas honesto con respecto a tus sentimientos. En cuanto a la mujer de Leo, será una semana complicada a nivel sentimental porque se producirán discusiones con algunos familiares de tu pareja. Para evitar situaciones desagradables intenta evitar el contacto con ellos durante los próximos días. Si estás solo o sola descubrirás que aquel hombre o mujer que tanto te interesaba pero que creías indiferente, en realidad piensa mucho más en ti de lo que imaginabas. El ambiente laboral será propicio para cambios y solicitudes de ascenso pero si todavía no estás lo suficientemente seguro de qué es lo que realmente quieres, espera unos días más antes de hacer cualquier solicitud. De esta forma permitirás que tu intuición se fortalezca y será ella quien te indicará el camino correcto. En el ámbito de la amistad, alguien muy cercano a ti te pedirá disculpas por un error cometido. Acepta las disculpas y sigue adelante, no seas rencoroso porque luego podrías arrepentirte de haber perdido a un amigo por tu incapacidad de perdonar. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)