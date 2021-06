© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Esta semana la gente de Leo deberá priorizar el tema de su salud. El cansancio que sientes y que está afectando tu vida, se debe a problemas fisiológicos, realiza una consulta médica lo antes posible para que puedas recuperar la energía que siempre te ha caracterizado. En el ámbito de las finanzas y los negocios, será una semana difícil. Sientes que has fracasado y que todos tus esfuerzos por salir adelante no han servido de nada. No obstante, la crisis es momentánea y podrás salir de ella en muy poco tiempo. En el ámbito laboral, las personas de Leo se darán cuenta que se han comportado de manera ingenua durante muchos meses. Has puesto en tu trabajo toda tu capacidad y tu preparación pero esta semana tomarás conciencia de que nunca vas a obtener ni el prestigio ni el crédito que mereces por el excelente desempeño de tus funciones. En el terreno amoroso, los hombres de Leo estarán muy pesimistas esta semana. Has tenido malas experiencias últimamente y esto ha afectado tu estado anímico. Te has vuelto muy desconfiado y eso hace que trates injustamente a personas que sólo desean tu bienestar. En tu vida ha aparecido una mujer que te atrae y que te ha manifestado su interés de intentar una relación contigo. No obstante, no te animas a arriesgarte nuevamente en el amor y por eso la has rechazado. Aprovecha esta semana para reflexionar y decidir si estar eternamente solo es lo que deseas para tu vida.