LEO (24/7 al 23/8) Las personas de Leo tenderán mucho a la reflexión e introspección durante esta semana. Será el momento ideal para que puedas analizar tus miedos más íntimos para poder encontrar una forma de superarlos. No dejes que tus prejuicios interfieran en tu camino, si sientes que no puedes hacerlo solo busca la ayuda de un profesional. En el ámbito laboral, tendrás durante los próximos días novedades muy estimulantes. Te enterarás de que se ha producido una vacante en la compañía en la que siempre has querido trabajar. Astrológicamente, estás bien auspiciado para los cambios laborales, por eso debes actuar rápidamente para conseguir una entrevista y demostrar en ella todo lo bueno que puedes brindar en tu lugar de trabajo. Si así lo haces tendrás el éxito garantizado. En el terreno amoroso, será una semana complicada para el hombre de Leo. Surgirán peleas en tu relación, las cuales estarán originadas principalmente por motivos económicos. No puedes lograr que tu pareja se controle con el tema de los gastos, ella es muy inconsciente con el manejo del dinero y tú no consigues hacerla cambiar. Les resultará difícil pero finalmente lograrán llegar a un acuerdo en esta cuestión. Por su parte, la mujer de Leo también tendrá una semana conflictiva en el ámbito amoroso. Llegarán a tus oídos habladurías por las que puedes llegar a tener problemas con tu pareja. Lo que ocurre es que has logrado construir una relación tan bella, que ha ocasionado celos y envidias en algunas de las personas que componen tu círculo de amistades. El consejo es que no te dejes llevar por rumores infundados.