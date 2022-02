© La Auténtica Defensa

Vigencia: 30 de Enero al 5 de Febrero de 2022

LEO (24/7 al 23/8) Comenzarán la semana con mucha energía que va a estar dirigida principalmente al amor y al romance. Los que tengan una relación podrán vivir noches de mucha pasión y además lograrán mejorar la comunicación con la pareja. Tendrán diálogos fructíferos, extensos y placenteros que contribuirán a conocerse mejor y a consolidar la relación. Los hombres y mujeres de Leo que están solteros, probablemente estén atravesando un momento de sanación. Acaban de salir de relaciones amorosos muy tempestuosas y han decidido tomarse un tiempo de soledad para reflexionar sobre los errores pasados para no cometerlos nuevamente con sus próximas parejas. Tu signo está resplandeciendo, esto se debe al efluvio de la luna que se encuentra en tu mismo elemento. Tu carisma y persuasión estarán en su apogeo. Si te dedicas a alguna actividad relacionada con las ventas, aprovecha esta semana porque nadie podrá decirte que no. En el ámbito económico estarán muy favorecidos, recibirán dinero de forma inesperada de familiares. Urano se vuelve retrógrado en el signo de Piscis, lo que implica que pueden existir peleas con las amistades. Asimismo, los próximos siete días son ideales para que pidas ese ascenso o el aumento de sueldo que tanto anhelas. Se producirá un viaje relacionado con la profesión. Tuviste que pelear mucho por ese viaje porque muchos compañeros también querían viajar pero finalmente durante esta semana te confirmarán que eres tú el elegido para realizarlo. Aunque estés feliz, no festejes desmesuradamente porque puedes herir susceptibilidades de los otros compañeros de trabajo que competían por el viaje.