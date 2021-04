© La Auténtica Defensa

Vigencia: 4 al 10 de Abril de 2021

LEO (24/7 al 23/8) La gente de Leo comenzará esta semana con mucha energía y optimismo. Las personas de este signo estarán muy bien auspiciadas durante los próximos días para todo lo referido a cuestiones económicas. En el ámbito de los negocios recibirás un gran impulso de Marte, mediante el cual te sentirás fuerte y con ganas de asumir desafíos. Tu creatividad estará en su punto máximo, tendrás excelentes e innovadoras ideas y si logras concretarlas a través de emprendimientos comerciales, lograrás obtener grandes recursos económicos en un corto plazo. En el ámbito laboral, también tendrás una muy buena semana. Estarás muy activo y eso afectará positivamente tu desempeño laboral. En tu lugar de trabajo surgirán algunos imprevistos pero tu vitalidad te ayudará a solucionarlos y eso mejorará tu prestigio profesional. En el terreno del amor, el hombre de Leo tendrá durante los próximos días muchas probabilidades de reconciliarse con su pareja. Has cometido muchos errores y eso provocó que tu compañera sentimental decidiera terminar contigo. Realmente la amas y por eso has intentado por todos los medios que ella regrese a tu lado, pero todos tus intentos han sido inútiles. Estabas a punto de perder las esperanzas, sin embargo esta semana te enterarás accidentalmente de que ella todavía siente cosas por ti y eso te reanimará. Por su parte, la mujer de Leo no tendrá una buena semana en el ámbito amoroso. Tu pareja te pedirá que se tomen un tiempo y eso será algo que no te esperabas. Últimamente peleaban mucho pero nunca habías pensado en una separación. Los astros te aconsejan que aceptes lo que tu pareja te pide porque eso beneficiará a ambos miembros de la pareja.