LEO (24/7 al 23/8) En el ámbito de las finanzas y los negocios, será una semana tranquila y decepcionante porque esperarás novedades que no van a producirse durante los próximos días. En el ámbito laboral, esta semana te encontrarás con la agradable sorpresa de que por tu excelente desempeño has sido seleccionado para realizar una capacitación de unos meses en el exterior. Si estás solo este viaje será importantísimo para ti porque además de todo el conocimiento y los contactos profesionales que adquirirás, conocerás a una persona que se convertirá en tu pareja estable por los próximos años. También existe la posibilidad surjan posibilidades de trabajo en ese lugar y que por lo tanto te quedes allí mucho más tiempo del que esperabas. La salud puede presentarte algunos problemas durante esta semana, sería recomendable que te hicieras un chequeo. En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de este signo tendrán una semana complicada. Diferentes circunstancias provocarán que tu pareja te haga reclamos debido a una posible infidelidad. Esto no es la primera vez que ocurre, tu comportamiento suele originar este tipo de situaciones. Los astros te aconsejan que reflexiones acerca de si quieres o no continuar con tu relación sentimental. Si descubres que sí deseas seguir adelante con tu pareja, deberás esforzarte seriamente por cambiar aquellos aspectos de tu personalidad que generan conflictos.