LEO (24/7 al 23/8) Durante esta semana la gente de Leo tendrá una vida social muy activa. Tus amigos te invitarán a fiestas el fin de semana, aunque no estarás de ánimo te hará muy bien aceptar, ya verás que pasarás excelentes momentos junto a ellos. También será una buena semana para que pongas en orden tus cuentas porque pueden existir gastos que no has contemplado y que luego te provocarán desagradables sorpresas. En el ámbito laboral, será una semana en la que Leo tendrá sorpresas desagradables. Durante los próximos días empezará a trabajar en la compañía en donde estás actualmente, una persona de sexo femenino con la que has tenido graves conflictos de índole sentimental en un pasado no muy lejano. En el ámbito financiero y de los negocios, será una muy buena semana para todo lo relacionado con préstamos bancarios. Te llegarán los recursos que te permitirán comenzar con tu propio emprendimiento comercial. Eres una persona muy trabajadora y creativa, por eso se te acercarán algunos que no poseen esas cualidades y que desearán aprovecharse de ellas mediante una sociedad. No los necesitas, manéjate con total autonomía y el éxito estará de tu parte. Será una semana conflictiva para los hombres y mujeres de Leo. Llegarán a tus oídos rumores sobre un supuesto comportamiento inadecuado de tu pareja. Normalmente, no les prestarías atención. No obstante, las personas que te han contado estas cosas son amigos muy cercanos a ti y confías en ellos. Los astros te aconsejan que antes de hacer reproches a tu compañero sentimental, hables con él o con ella y le des la oportunidad de que te explique lo ocurrido. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)