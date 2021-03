© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Esta semana comenzará para ti un período de mucha creatividad, si lo aprovechas correctamente obtendrás grandes beneficios, sobre todo a nivel económico. La clave será estar atento para no dejar pasar todas las oportunidades que se cruzarán por tu camino y aprovecharlas al máximo. En el ámbito laboral, te estás esforzando mucho en tu lugar de trabajo para lograr destacarte. Esta semana conocerás a una persona de sexo femenino, que ocupa un cargo con más jerarquía que tú, la cual desempeñará un papel fundamental para que logres en un futuro alcanzar tus metas profesionales. Eres una persona activa y capaz y esta mujer lo notará y por ello te ofrecerá la posibilidad de ocupar un cargo con mayor jerarquía que el que ocupas en la actualidad. En el terreno del amor, el hombre de este signo está atravesando su mejor momento a nivel sentimental. Finalmente, luego de muchos fracasos amorosos has logrado entablar una relación en donde hay ternura, comprensión y pasión. Aprovecha al máximo cada día de la próxima semana para disfrutarlo junto a la persona que amas. Por su parte, la mujer de este signo estará muy alerta durante los próximos días. Tu pareja se muestra desde hace tiempo muy distante y aunque has intentado conocer el motivo de su alejamiento, no lo has conseguido. Hay muchas probabilidades de que se produzca una separación, sin embargo esto te beneficiará enormemente porque lograrás sacar de tu vida a una persona que no te valora ni se interesa por ti.