© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 8 al 14 de Mayo de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 6 de 13

LEO (24/7 al 23/8) Las personas de Leo experimentarán esta semana algunos problemas económicos. Tus negocios están atravesando desde hace un tiempo una crisis y tú no sabes cómo hacer para sacarlos adelante. Sin embargo, a pesar de que reconoces tu incapacidad para solucionar el problema, te niegas a escuchar a los que sí saben qué hacer. Los astros te aconsejan que depongas esta actitud porque de lo contrario deberás enfrentar dificultades financieras más graves que las que tienes en la actualidad. En el ámbito laboral, la gente de Leo tendrá una semana muy intensa debido principalmente a una cantidad excesiva de trabajo. En vez de sentirte agobiado, aprovecha esta oportunidad para demostrar a tus superiores que eres capaz de trabajar bajo presión. En el terreno del amor, el hombre de Leo vivirá una semana de mucha claridad en sus asuntos sentimentales. Por fin, estarás dispuesto a aceptar ante ti mismo que ya no sientes nada por la mujer que está a tu lado y te darás cuenta que no tiene sentido seguir intentándolo. Aprovecha este fin de semana para comunicarle tu decisión a tu pareja. Por su parte, la mujer de Leo deberá aprender esta semana a no agobiar a su pareja por tonterías. Luego de muchas desilusiones amorosas, has encontrado a un hombre que te ama y que te hace sentir segura. Sin embargo, en vez de disfrutar de la relación estás perturbándola con demandas irracionales. Acaba con tus exigencias absurdas porque de lo contrario terminarás arruinando una relación que tiene muchísimo futuro. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)