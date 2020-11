© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Este fin de semana tendrás algunas invitaciones para salir a divertirte y a distraerte. Acéptalas y trata de no pensar las 24 horas en el trabajo porque esa actitud va a traerte problemas de salud, sobre todo en la zona del páncreas y los riñones. En el ámbito laboral, hay una persona de sexo femenino que quiere ayudarlos a crecer y a progresar. Sin embargo, por orgullo no están aceptando su ayuda y podrían arrepentirse en un futuro cercano. En el ámbito económico, esta semana comenzará un ciclo muy favorable que te permitirá salir de la situación de estrechez económica y escasez de dinero que te ha angustiado durante los últimos meses En el amor, las mujeres de este signo comenzarán hoy un período en el que buscarán principalmente la armonía en la pareja. Han tenido recientemente relaciones muy conflictivas y tormentosas y han aprendido la lección. Ahora están interesados en tener al lado a una persona con la que puedan tener una buena comunicación y con la que compartan una visión similar de la vida. Por su parte, el hombre de Leo vivirá una semana muy buena a nivel sentimental. Estás muy enamorado de tu pareja y para tenerla contenta le has hecho promesas, sobre todo a nivel material, que te resultarán muy difíciles de cumplir. Te estás esforzando mucho para poder ofrecerle un futuro confortable, sin embargo no estás obteniendo los resultados que esperabas. No obstante, la persona que amas lejos de hacerte reclamos, te brindará todo su apoyo y su comprensión.