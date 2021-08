© La Auténtica Defensa

LEO (24/7 al 23/8) Durante esta semana la gente de Leo deberá ayudar a alguien cercano. Un pariente lejano se acercará a ti y te pedirá una ayuda económica. No se la niegues porque la necesita realmente. La vida se encargará de compensar tu generosidad En el terreno laboral, será una buena semana. Si tu actividad se desarrolla en el hogar, finalizarás la semana con una noticia que te hará sumamente feliz y que te dará un inmensa satisfacción tanto espiritual como económica. En el ámbito del amor, esta semana los hombres de Leo que están conviviendo desde hace poco tiempo con sus amadas, finalmente comenzarán a adaptarse mejor a la convivencia. De esta forma se acabarán las discusiones y se consolidará la relación. Decidirán hacer planes para remodelar el hogar. Será un buen momento para la pareja pero no vayan a excederse en los gastos Por su parte, durante esta la mujer de Leo dirigirá todos sus pensamientos al hombre que ama. Intentarás adivinar qué actividad le agradará más a tu pareja y cuál será la mejor forma de sorprenderla. Planearás detalladamente un viaje a un lugar muy romántico. No obstante, la reacción de tu compañero sentimental al darle la sorpresa no será como esperabas y eso te causará una gran desilusión. Los astros te aconsejan que tengas en cuenta que no todas las personas son tan extrovertidas y expresivas como tú y que no exageres un hecho de tan poco importancia.