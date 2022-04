© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 1º al 7 de Mayo de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) En el ámbito laboral, la gente de Libra vivirá una semana en la que se producirán cambios que no serán de su agrado. No obstante, los astros te aconsejan que actúes con inteligencia. No hay nada que puedas hacer para evitar dichos cambios por lo tanto lo mejor será que no te resistas a ellos y que intentes adaptarte lo mejor posible. A tus compañeros de trabajo tampoco les gustarán las modificaciones que se llevarán a cabo en tu lugar de trabajo, por eso el ambiente estará cargado de pesimismo, negatividad y críticas. No dejes que esas energías te afecten. Concéntrate en tus tareas, da tu mejor esfuerzo y deja que el tiempo pase. El futuro puede sorprenderte y las modificaciones en tu ámbito laboral pueden resultarte mucho más agradable de lo que supones. En el ámbito familiar estás sometido a muchas presiones y demandas constantes. No debes sentirte culpable por no hacer todo, delega y comparte las obligaciones porque eso es lo que corresponde. Es hora de que pongas límites a tus parientes y que obligues al resto a que asuma responsabilidades. No dejes que se aprovechen de tu buena voluntad. El ámbito económico será muy auspicioso esta semana. Estabas cansado de que tu presupuesto no te rindiera y por eso te has sometido durante las últimas semanas y un estricto control de todos tus gastos. Esta semana descubrirás que tu plan de administración te ha dado excelentes resultados y que tienes más capacidad de ahorro de la que creías. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)