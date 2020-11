© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) En cuanto a la salud, a partir esta semana y durante toda los próximos 15 días, los astros favorecerán los nacimientos, inclusive las mujeres de este signo que estén embarazadas podrían llegar a tener partos prematuros. En el ámbito laboral, pueden surgir durante esta semana algunos contratiempos. Sin embargo, está en tus manos acabar con ellos sólo tienes que confiar en tu capacidad. En el ámbito de las finanzas y los negocios, durante esta semana te llevarás algunas desilusiones con respecto a algún amigo que trabaja para ti y en quien confías ampliamente. Te darás cuenta que te ha estado sustrayendo dinero, no niegues la realidad aunque duela es mejor aceptarla y tomar las medidas necesarias para solucionar la situación. En el amor, el hombre de Libra se sentirá muy asfixiado esta semana. Hay momentos en los que tu pareja se muestra con una excesiva dependencia de ti. Eso al principio te agradaba mucho porque te hacía sentir útil y te gustaba ser tú el que tenía el control y tomaba las decisiones en la mayoría de los casos. Sin embargo, desde hace un tiempo sientes que tienes que cargar con todas las responsabilidades y que tu pareja no asume ninguna. Por su parte, las personas de este signo que estén solas serán sorprendidas por Cupido esta semana. Estabas muy concentrado en tus problemas laborales o profesionales y para ti todo lo referido al amor había quedado en segundo plano. Sin embargo, durante esta jornada empezarás a sentir que los encuentros sexuales ocasionales no son suficientes porque no alcanzan para quitarte esa soledad que te ha embargado.