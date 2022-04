© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Desde hace varias semanas los nacidos bajo este signo han tenido que soportar una gran concentración de planetas en la casa 2, esto ha provocado una especie de estancamiento en el ámbito profesional y laboral. En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana comprenderás que no te beneficia luchar siempre contra la corriente. Cuando realmente creas que tienes la razón, pelea por imponer tu opinión pero en el resto de las situaciones no te será de mucha utilidad buscar la confrontación. Necesitas entablar relaciones armónicas con todas las personas que conforman los eslabones de tu cadena productiva, con los clientes, con los proveedores y con los empleados. Si logras conseguirlo verás que todas las cosas te resultarán mucho más fáciles. En el ámbito laboral, será una excelente semana para aquellas personas de este signo que estén desocupados. Un conocido los recomendará para un puesto de trabajo y lograrán reinsertarse en el terreno laboral exitosamente En el terreno amoroso, las personas de este signo estarán muy melancólicas durante toda esta semana. Te sientes solo pero en vez de salir a buscar a alguien con el que puedas compartir tu vida, te aferras a un amor del pasado que ya terminó. Esa persona que tanto amaste no va a regresar y es hora de que lo entiendas. Hay alguien en tu círculo de amigos que está muy interesado en ti y junto al cual podrías redescubrir el amor y ser feliz. No obstante, sólo tú puedes tomar la decisión y permitirte una segunda oportunidad en el amor.