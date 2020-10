© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) En el ámbito de la salud, la gente de Libra se ha empezado a dar cuenta que su estado físico está en un estado lamentable y para remediarlo esta semana comenzará a realizar un deporte. La actividad física te traerá un gran alivio a todos tus padecimientos de la columna En el ámbito laboral, te estás esforzando mucho porque deseas crecer en la compañía en donde trabajas. Sin embargo, a pesar de que recibes felicitaciones por tu buen desempeño no logras ni ascender ni percibir una mayor remuneración. El problema es que la empresa no está pasando por un buen momento. Si deseas continuar trabajando allí debes armarte de paciencia y esperar a que la crisis pase para obtener tu recompensa. En el terreno amoroso, las personas de este signo que en no estén en una relación, recuperarán esta semana la ilusión del amor al conocer a una persona del signo de Aries, Leo o Sagitario. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de este signo experimentarán durante esta semana emociones contradictorias. Habrá días en las que sentirán hacia sus parejas un amor enorme y sólido y habrá días en los que dudarán seriamente en continuar con su relación. Debes buscar la manera de terminar con esa inestabilidad emocional porque no te traerá nada bueno. Tu compañera o compañera sentimental se está cansando, si no cambias rápido será ella quien decidirá terminar para siempre contigo. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)