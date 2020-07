© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 12 al 18 de Julio de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Será una buena semana para que la gente de Libra recapacite y ponga en orden todos sus proyectos y sus ideas con el objeto de determinar qué proyectos pueden efectivamente concretar y cuales pertenecen a sus fantasías. En el ámbito laboral, esta semana se producirán movimientos astrológicos favorables que te permitirán salir óptimamente de una situación conflictiva con uno de tus jefes que podría ocurrir durante los próximos días. Todo quedará solucionado y a pesar de los inconvenientes y de la envidia de tus colegas, lograrás avanzar y posicionarte profesionalmente en la compañía donde trabajas. En el terreno del amor, el hombre de Libra sentirá esta semana que su pareja no sigue su ritmo ni si adapta a sus tiempos. Tú deseas cambios vertiginosos para la relación y ella no comparte ese deseo. El problema es que tu pareja no está tan conforme con la relación que han construido como tú. Existe la posibilidad de que ella esté pensando hasta en una ruptura pero no se ha animado a decírtelo porque no quiere lastimarte. Habla con la persona que amas y exígele que sea sincera para que no sigas perdiendo el tiempo. Por su parte, el hombre de Libra tendrá una semana difícil. Tu relación está atravesando una crisis grave. Nadie es culpable de esto, tanto tú como tu pareja deberán luchar para que las cosas mejoren. Fácil no será porque el desgaste es mucho pero si se aman lograrán rescatar la relación y consolidar la pareja. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)