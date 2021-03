© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 14 al 20 de Marzo de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Durante esta semana se te acercarán personas emocionalmente inestables que harán peligrar tu propio equilibrio anímico. Te exigirán demasiado e intentarán manipularte emocionalmente. Depende de ti que lo logren o no, tú eres quien debe poner los límites necesarios a fin de salvaguardar tu propia integridad psicológica y emocional. En el ámbito laboral, esta semana será necesario que le pongas un límite a un compañero de trabajo, quien con su comportamiento irresponsable podrá causarte graves problemas. Te costará hacerlo porque aprecias a esa persona pero es necesario que lo hagas para evitar perjudicarte por sus acciones. En el terreno del amor, el hombre de este signo está muy cansado del rumbo que ha tomado su relación sentimental y esta semana se decidirá a realizar cambios. No te sientes comprendido por tu pareja y por ello tomarás la decisión de separarse. Ten la fuerza de voluntad suficiente como para mantener esta decisión, soporta el duelo y luego verás como todo lo que ansiabas en el amor comienza a llegar a tu vida. Por su parte, la mujer de este signo acaba de atravesar una crisis con su pareja. Estuviste separada de tu compañero sentimental un tiempo, no obstante han decidido regresar e intentarlo nuevamente. Sin embargo, en vez de mirar hacia el futuro tú sigues reprochándole a tu compañero sentimental cosas del pasado. Los astros te aconsejan que pienses bien qué es lo que quieres para que no sufras ni hagas sufrir a la persona que tienes a tu lado. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)