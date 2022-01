© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Esta semana podrás subsanar un error que cometiste hace un par de días y cuyas posibles consecuencias te tenían muy angustiado. Sin embargo, cuando las cosas se hayan solucionado debes dejar atrás toda la culpa y continuar viviendo tu vida sin recriminarte a cada instante todos los errores que involuntariamente pudiste haber cometido. Deja el pasado atrás y vive tu vida sin ningún tipo de ataduras. Tú tienes muchas ideas para aportar a la compañía en donde trabajas pero tu jefe no te da la oportunidad de hacerlo. Por este motivo te sientes frustrado y te gustaría encontrar otro lugar donde tus opiniones fueran escuchadas y tenidas en cuenta. Sin embargo, esta semana aparecerá en tu ambiente laboral una persona con mucha autoridad que sí estará interesada en escucharte. No dejes pasar la oportunidad y exprésale a esta persona todos tus proyectos. En el ámbito de las finanzas y los negocios. Esta semana surgirá la posibilidad de que hagas una buena inversión que te aportará el dinero que estás necesitando para estabilizar tu economía. Se trata de un emprendimiento comercial al cual no le tenías fe pero durante los próximos días descubrirás que el negocio prospera cada vez más y que tus ingresos aumentan. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de este signo está atravesando su mejor momento a nivel sentimental. Finalmente, luego de muchos fracasos amorosos ha logrado entablar una relación en donde hay ternura, comprensión y pasión. Aprovecha al máximo cada día para disfrutarlo junto a la persona que amas.