LIBRA (24/9 al 22/10) En el ámbito laboral las personas de este signo deberán tener mucho cuidado durante los próximos días. La clave será controlar tus emociones y medir tus expresiones para evitar tener un problema muy serio con alguien que ocupa un alto cargo en tu lugar de trabajo. En tu ambiente laboral hay colegas que esperarán que temperamento se desborde y harán lo posible por provocar esa situación. Contrólate y de esta forma lograrás atravesar esta difícil semana sin mayores inconvenientes. En el ámbito de las finanzas y los negocios, estás en una situación en la que has alcanzado la estabilidad económica, tu emprendimiento comercial marcha bien pero ha llegado el momento de continuar creciendo y para eso necesitas arriesgarte. Los astros te aconsejan que no te estanques, debes ser dinámico para evitar que la competencia te gane. En el terreno del amor la mujer de Libra se siente decepcionada. Han ocurrido ciertas situaciones en las que consideras que tu pareja no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Ante un hecho conflictivo no pudo defenderte como tú lo hubieras deseado. No obstante, los astros te aconsejan que seas un poco más comprensiva con tu compañero sentimental y que no lo juzgues tan severamente. Por su parte, el hombre de este signo vivirá cambios positivos en su relación sentimental. Tu pareja ha entrado en una etapa de madurez en la que cada uno podrá obtener lo mejor del otro. Disfruta de este período de tu vida amorosa y no lo arruines con discusiones por asuntos de poca importancia.