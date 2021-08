© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 22 al 28 de Agosto de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Será una semana en donde la gente de Libra estará preocupada por asuntos familiares. La grave enfermedad de un pariente cercano unirá más que nunca a todos los miembros que componen la familia. Pasarás junto a ellos un momento lleno de alegría y emotividad. En el ámbito del trabajo, será un día muy fértil para los nacidos bajo este signo. Tus innovadoras ideas serán claves para un nuevo emprendimiento que realizará la empresa en donde trabajas. Tu contribución será muy valorada y te otorgará un gran prestigio profesional entre tus colegas En el ámbito económico, será una semana difícil. Todas las negligencias que has cometido con tu dinero, transformarán este día en un caos. Te darás cuenta que has dejado boletas sin pagar y que los intereses que has acumulado son enormes. Aprovecha los próximos días para poner un poco de orden a tu vida. Si no lo haces, la libertad y tranquilidad que tanto aprecias se verán perturbadas por los problemas que tú mismo ocasionas con tu desidia. En el terreno sentimental, el hombre de Libra está atravesando un momento de mucha pasión. Sin embargo, tu pareja en ocasiones se muestra esquiva y tú no entiendes el motivo, quizá sea hora de tener una conversación extensa y franca con la persona que está a tu lado. Por su parte, la mujer de Libra tendrá una excelente semana. Estás viviendo un excelente momento de tu relación y este fin de semana podrás pasar junto con el hombre que amas momentos increíbles que fortalecerán el vínculo que los une. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)