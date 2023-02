© La Auténtica Defensa

Vigencia: 22 al 28 de Enero de 2023

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Esta semana los hombres y mujeres de Libra deberán asumir el desafío de confiar en sí mismos y en su intuición, aunque todas las personas a su alrededor les digan que están equivocados. A partir del lunes, amigos cercanos comenzarán a atormentarlos con rumores de supuestas infidelidades de sus parejas. Ustedes serán quienes deberán decidir si los escuchan o no. Si de verdad aman y confían en sus parejas no se dejen manipular por personas que los envidian y que lo único que pretenden es destruir su hermosa relación. Por su parte, las personas de Libra que se encuentran solteras conocerán a alguien esta semana. Al principio será una atracción meramente física y sexual, pero con el tiempo descubrirán que tienen mucho en común y que pueden llegar a enamorarse y a formar una pareja estable. En las finanzas, durante los próximos siete días, deberán cuidarse de decisiones imprudentes que pueden llevarlos a realizar inversiones desacertadas. No se apresuren, investiguen e infórmense antes de poner en riesgo su dinero. En el ámbito laboral, recibirán presiones para realizar acciones que no van de acuerdo con la conducta ética e intachable que siempre han demostrado en la empresa en donde trabajan. No acepten dichas proposiciones bajo ningún motivo porque terminarían arruinando su carrera y asumiendo toda la responsabilidad y las consecuencias legales. En cuanto a la salud, llevan meses con una alimentación desordenada y poco saludable. Esto les traerá problemas de colesterol y anemia. Además, su concentración también se verá afectada. Es imprescindible que mejoren cuanto antes sus hábitos alimenticios.