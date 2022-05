© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Durante esta semana la gente de Libra deberá manejarse con prudencia para evitar ser estafados. En el ámbito financiero y de negocios, conocerás el fin de semana en una reunión de amigos, a una persona de sexo masculino muy carismática, que te deslumbrará con su verborragia y sus ideas novedosas. Sin embargo, la forma en la que él se maneja en los negocios se diferencia mucho de la tuya. Sus métodos no son ilegales pero en ocasiones tampoco son éticos, asociarte con él significaría poner en riesgo la reputación que te has ganado a través de tantos años de un trabajo intachable. No caigas en sus redes, deja que vaya a convencer a alguien más y tú mantente lo más lejos posible de él. En el ámbito laboral, se producirán durante los próximos días situaciones imprevistas por las que te verás obligado a decidir según tu criterio porque no habrá tiempo de pedir directivas a tus superiores. Todo saldrá bien, sólo tienes que confiar en tu capacidad. Si tu actividad productiva está relacionada con el mundo artístico, probablemente estés atravesando un período de falta de creatividad. Aprovecha esta semana para salir a buscar la inspiración, si te quedas encerrado en tu casa esperando a que las musas regresen, probablemente nunca lo hagan. En el terreno amoroso los hombres y mujeres de Libra, lograrán esta semana dejar en el pasado todos los recuerdos tristes y tomarán la decisión de seguir adelante con sus vidas y de arriesgarse nuevamente para buscar el amor.