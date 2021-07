© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) En el terreno laboral la gente de Libra tendrá una semana excelente. A partir del lunes comenzará un período de muchos cambios en tu lugar de trabajo. Dichos cambios serán sumamente beneficiosos para ti porque te permitirán crecer profesionalmente. Estarás a cargo de una persona que reconocerá y premiará toda tu entrega y dedicación. En el terreno amoroso, esta semana el hombre y la mujer de Libra estarán atormentados por los conflictos. Se está agotando el cariño y la ternura que sentías hacia tu pareja. Tu compañero sentimental te ha desilusionado constantemente durante mucho tiempo y el amor que creías sentir por él o por ella se ha esfumado. Esto te llena de tristeza porque ha sido una relación que te costó mucho y sientes una mezcla de furia y melancolía porque no puedes hacer nada para salvarla. Ese es precisamente el problema, te costó tanto seducir a tu pareja que terminaste idealizándola y ahora que la vez tal cual es, sientes una profunda decepción. Tú sabes lo que debes hacer, no dilates esa decisión porque lo único que conseguirás será incrementar el dolor. En el ámbito económico, Libra estará muy beneficiado durante esta semana. Podría decirse que el dinero te lloverá del cielo. Los recursos económicos llegarán a tu vida por todos los caminos, a través de regalos, por cobros en el trabajo que no esperas y hasta por los juegos de azar.