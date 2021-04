© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Esta semana comenzará para la gente de Libra un período en donde los astros impulsarán las reconciliaciones y la armonía en las relaciones humanas de todos los nacidos bajo este signo. Hay un miembro de tu familia del que te has distanciado debido a una fuerte discusión que tuvieron en el pasado. Lamentas todo lo que dijiste en aquella ocasión pero tu orgullo te ha impedido pedir disculpas y acercarte nuevamente a esa persona que tanto extrañas. Sin embargo, un acontecimiento familiar te brindará la oportunidad que tanto estabas deseando y podrás hablar y arreglar las cosas con esa persona. En el terreno del trabajo, esta será una semana de muchas oportunidades. Uno de tus superiores te ofrecerá un cargo, que aunque interesante dudarás en aceptar. La empresa en donde trabajas está atravesando una crisis y el cargo que te ofrecen implica responsabilidades enormes. Tienes miedo de no poder manejar las circunstancias y eso te limita. Los astros te aconsejan que dejes tus temores a un lado y aceptes lo que te ofrecen. Lograrás desempeñarte correctamente y eso te ayudará a aumentar la confianza en ti mismo y a ganar experiencia. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Libra vivirán una semana en la que sus respectivas parejas les pedirán definiciones. Tu compañero sentimental te ha manifestado desde hace tiempo su deseo de ser padre o de casarse y consolidar la relación. Tú te has limitado a responder con evasivas, no obstante el tiempo se te ha acabado y durante los próximos días te exigirá una respuesta.