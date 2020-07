© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Durante esta semana ocurrirán algunos imprevistos que obligarán a la gente de Libra a modificar las actividades que tenían planeadas para los próximos días. Habías planeado un viaje para esta semana pero ocurrirá un hecho que te hará postergarlo. No te amargues porque todo ocurre por algo y ese retraso será en tu propio beneficio En el ámbito laboral, será una semana con mucho movimiento. Se producirán traslados de personas con las que te llevabas muy bien, esto te pondrá melancólico e inseguro. Tu cargo no está en riesgo, así lo único que tienes que hacer es adaptarte y no resistirte a los cambios porque harás las cosas aún más difíciles. Además, será un momento ideal para aclarar cualquier malentendido que puedas tener con compañeros de trabajo. En el terreno amoroso, el hombre de Libra tendrá esta semana algunos roces con su pareja. Tendrás una discusión con la mujer que amas porque supondrás que hay alguien más en la vida de tu pareja. Esto no es real, es una lástima que arruines tu relación por cuestiones que pertenecen a tu imaginación y no a la realidad Por su parte, la mujer de Libra deberá reflexiona para aclarar sus sentimientos. Los astros te aconsejan que abandones la idea de un imposible porque mientras no aclares tus sentimientos, tus aspiraciones para el futuro no podrán concretarse y no podrás construir ni consolidar una relación con tu pareja actual. Si todavía necesitas más tiempo para superar una relación pasada habla con tu pareja para que nadie salga herido.