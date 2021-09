© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) En cuanto al ámbito social la gente de Libra tendrá una semana muy agitada. El fin de semana asistirás a una reunión familiar en donde pasarás un muy buen momento Estás atravesando un período de mucha exigencia a nivel laboral. Se ha producido una vacante para un puesto importante de la empresa donde trabajas. Tú eres el candidato que tiene mayores probabilidades de quedarse con el puesto, sin embargo no eres el único que lo anhela. Por lo tanto, sé sumamente cuidadoso con tus colegas, no permitas que con falsos rumores socaven tu autoestima. Tienes una meta, no te desvíes de ella por tonterías. Confía en tu intuición que será la mejor guía para saber qué decir y qué hacer en cada momento En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de Libra estaban muy ilusionados con una persona que habían conocido recientemente y con la que planeaban comenzar una relación. Sin embargo, esta semana descubrirás que este hombre ya tiene una pareja estable y que lo único que pretendía contigo era pasar un buen momento. Es algo doloroso pero lograrás salir adelante gracias a tus amigos y tus familiares, los cuales te brindarán un apoyo incondicional. No obstante, el amor está cerca de ti, más cerca de lo que crees. No es un desconocido, todo lo contrario, lo conoces hace mucho pero nunca te has fijado en él, lo cual es una lástima porque harían una excelente pareja.