LIBRA (24/9 al 22/10) Esta semana la gente de Libra tendrá problemas con su salud. Has tenido durante meses un comportamiento muy negligente y descuidado con tu cuerpo. Comes mal y encima llevas una vida sedentaria. Durante los próximos días tu organismo te dirá ¡Basta! Y empezará a hacerte reclamos a través de malestares en algunas zonas de tu cuerpo, sobre todo en la zona intestinal. Si no actúas rápido, tu salud empeorará cada vez más. En el ámbito laboral, será una semana en la que deberás manejar tu susceptibilidad. Durante los próximos días deberás trabajar para manejar tu sensibilidad. Habrá tendencia a que malinterpretes todo lo que te digan los demás, torturándote psicológicamente por tonterías. En el ámbito económico, la gente de Libra está atravesando un período de mucha inestabilidad que continuará durante esta semana. Has trabajado de forma independiente durante mucho tiempo y lo has disfrutado. En la actualidad, las cosas han cambiado. Ya tienes una familia y por lo tanto necesitas cierta regularidad en tus ingresos. Los astros te aconsejan que busques un trabajo en relación de dependencia que te brinde la estabilidad económica que necesitas. En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de Libra vivirán una semana mágica. Tenías un amor imposible al que nunca habías soñado conquistar porque te parecía demasiado inalcanzable. Sin embargo, durante los próximos días te llevarás una sorpresa al notar que él o ella se está acercando a ti con evidentes intenciones de tener algo contigo. Es hora de dejar la timidez de lado e ir al encuentro de la persona que tanto te interesa.