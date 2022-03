© La Auténtica Defensa

Vigencia: 27 de Marzo al 2 de Abril de 2022

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Está semana la gente de Libra vivirá algunas situaciones estresantes relacionadas con el tema de la salud. Alguna persona de tu círculo íntimo, puede ser un familiar o un amigo, deberá ser internado con urgencia. Intenta conservar la calma porque serás el encargado de brindar contención emocional a todos los que te rodean. En el ámbito laboral, hay una persona de sexo femenino que ocupa un alto cargo en tu lugar de trabajo. Esta semana descubrirás que ella ha estado observando tu trabajo y que ha quedado muy complacida con él. Por este motivo, te recomendará para un cargo más importante que el que ocupas en la actualidad y además se convertirá en un gran apoyo para ti. En el terreno del amor, el hombre de Libra no está prestando atención a los continuos reclamos de su pareja. La mujer que amas te dará un ultimátum esta semana, si no cambias tu forma de ser y te vuelves más atento y cariñoso, ella dará por concluida la relación. Es poco lo que te está pidiendo, complácela porque de lo contrario perderás a alguien que podría llegar a hacerte muy feliz. Por su parte, la mujer de este signo vivirá momentos de mucha indecisión durante esta semana. Tu pareja está silenciosa y distante y tú no alcanzas a entender el motivo. En vez de enojarte, los astros te aconsejan que te acerques e intentes saber qué es lo que tanto le preocupa. Si consigues que él se exprese descubrirás que sus preocupaciones no tienen nada que ver contigo, sino que están relacionadas con su ámbito laboral.