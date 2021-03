© La Auténtica Defensa

Vigencia: 28 de Febrero al 6 de Marzo de 2021

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Durante esta semana recibirás un mensaje o una llamada mediante la cual podrás concretar aquello que tanto has deseado durante los últimos meses, puede ser dentro del plano laboral o bien referido al terreno amoroso. En el ámbito de los negocios y las finanzas será una semana muy riesgosa, debes cuidar mucho tu dinero porque estarás influenciado negativamente en ese ámbito. Tu mejor opción será no realizar ninguna operación financiera o entrega de dinero durante las próximas dos semanas. En el ámbito laboral, es aconsejable que no tomes decisiones importantes durante esta semana. Si te han hecho una propuesta para un nuevo trabajo, evalúa bien la proposición pero no tomes ninguna determinación hasta la semana que viene. No te aceleres, actúa lo más tranquilo que puedas e intenta sobre todo adaptarte a las situaciones nuevas y no resistirte a ellas. En el terreno amoroso, las personas de este signo vivirán días muy importantes. Has terminado desde hace un tiempo una relación que fue muy importante para ti pero esta semana finalmente comprenderás que no tiene sentido seguir insistiéndole a tu ex pareja para que regresen. Él o ella ya no quiere estar a tu lado y aunque sea doloroso, entenderlo te permitirá seguir adelante. El fin de semana te invitarán a una reunión en donde podrás encontrarte con amigos y compañeros de escuela o universidad que hace mucho tiempo que no ves. A esa reunión asistirá una persona que te trae muy malos recuerdos y con quien has estado soñando estos últimos días. Los astros te recomiendan que no vayas a dicha fiesta porque podría producirse una situación que te lastimaría mucho a nivel emocional.