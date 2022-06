© La Auténtica Defensa

Vigencia: 29 de Mayo al 4 de Junio de 2022

LIBRA (24/9 al 22/10) Será una semana ideal para que las personas de Libra perdonen cualquier resentimiento por hechos ocurridos en el pasado. Los próximos días serán muy propicios para las reconciliaciones con familiares o amigos cercanos. Si has tenido inconvenientes o te has distanciado de alguien a quien querías mucho, los astros te aconsejan que no continúes guardando ese rencor y que te acerques a esa persona para que puedan aclarar las cosas. La vida es impredecible y tal vez lamentes, cuando ya sea demasiado tarde, no haber renunciado a tu orgullo y a tu resentimiento. En el ámbito laboral, será una semana agitadísima para la gente de Libra. Estarás más dispuesto que nunca a esforzarte y a mostrar tus capacidades. Tu actitud llamará la atención de una persona de sexo femenino, que ocupa un cargo muy importante en tu lugar de trabajo y será ella la que te recomendará para que ocupes un cargo con mayor jerarquía que el que tienes en la actualidad. No será exactamente el lugar que aspirabas ocupar, no obstante acéptalo porque será el comienzo de tu ascenso a nivel profesional. En el ámbito sentimental, el hombre y la mujer de Libra no tendrán una semana muy fácil. Las reacciones desmedidas de tu carácter incomodan a tu pareja y están provocando que se aleje de ti. Todavía estás a tiempo de salvar la relación pero tienes que esforzarte por controlar tu temperamento. En el ámbito de las finanzas y los negocios, te ofrecerán durante esta semana participar de una interesante inversión que podría en un futuro cercano, solucionar para siempre tus problemas económicos. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)