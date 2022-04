© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Esta semana comenzará para la gente de libra un período en donde la espiritualidad ocupará un lugar muy importante en sus vidas. Sentirás la necesidad de focalizar tu atención en tu interior para descubrir qué es lo que deseas para el futuro. Será un proceso de purificación y limpieza que también abarcará la parte física, modificarás tus hábitos alimenticios y acabarás con el sedentarismo. En el terreno del amor, el hombre de Libra estará muy confundido durante esta semana. Las constantes discusiones con tu pareja han desgastado la relación y has comenzado a dudar sobre los sentimientos que tienes hacia ella. Los astros te aconsejan que hables con tu compañera sentimental, tal vez te sorprendas al descubrir que a ella le está pasando lo mismo que a ti. Sin embargo, no es conveniente que tomes una decisión definitiva durante esta semana. Si estás pensando en terminar con la relación espera por lo menos quince días antes de comunicárselo a tu pareja porque puede que te arrepientas de la decisión. Por su parte, la mujer de Libra vivirá una semana muy acogedora junto al hombre que ama. Durante las últimas semanas has conocido a un hombre de carácter muy fuerte que te ha deslumbrado. La relación tiene mucho futuro pero es aconsejable que desde el comienzo acostumbres a tu pareja a respetar tus espacios porque es un hombre muy posesivo e invasivo que le gusta tener todo bajo control. En cuanto a los hombres y mujeres de Libra que estén solos, el fin de semana estarán muy bien auspiciados para la conquista, no conocerán al amor de sus vidas pero podrán disfrutar de fogosos encuentros sexuales. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)