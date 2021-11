© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Esta semana, el ambiente laboral no será el mejor. Habrá mucha agresividad y negatividad. Intenta no reaccionar ante las provocaciones y mantente al margen de cualquier discusión. No intervengas en problemas que no son tuyos, concéntrate en tu trabajo y trata de conservar tu buena energía Será una semana en el que deberás utilizar toda la prudencia que caracteriza a los hombres y a las mujeres de este signo. Desde hace un tiempo estás buscando un buen negocio en donde invertir tus ahorros y que te permita ganar grandes dividendos. Durante los próximos días, un compañero de trabajo te presentará a alguien que te ofrecerá una idea para un emprendimiento que a primera vista se ve genial. Te aseguran que mediante él podrás obtener excelentes ganancias, sin embargo desconfía y no entregues dinero hasta que estés absolutamente seguro que tanto el proyecto como la persona que te lo ofrece son de confiar. En el terreno sentimental, será una semana en la que te replantearás seriamente tu relación. Desde hace un tiempo tienes dudas pero estas no se deben a la falta de amor, el problema es que tu pareja tiene proyectos para el futuro que tú no compartes. Sus prioridades no son las tuyas, es más sientes que de alguna manera tus proyectos son incompatibles con los de él o con los de ella. No tengas miedo en expresarle tus dudas a tu pareja, tal vez entre los dos puedan llegar a un acuerdo. No obstante, si no pueden tener un proyecto de vida en común no tiene sentido que continúes con la relación.